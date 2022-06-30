***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
30.06.2022 14:19
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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|Önceki Kapanış
|: 973,00
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981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:22
|RTALB
|7,46
|96.685.808
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,86
|7.228.123
|% 9,80
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,65
|86.371.659
|% 7,58
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.142.996
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.165.499
|% -9,98
|
|BERA
|14,68
|379.329.964
|% -7,73
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,72
|2.324.885.564
|% -1,00
|
|SISE
|21,46
|2.212.557.500
|% 3,77
|
|EREGL
|26,58
|796.417.891
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,71
|755.864.936
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,02
|619.417.616
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,71
|755.864.936
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,30
|481.227.136
|% 0,23
|
|ODAS
|2,81
|319.989.165
|% -3,10
|
|SISE
|21,46
|2.212.557.500
|% 3,77
|
|TSKB
|1,95
|193.807.143
|% -3,47
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6626
|16,6682
|% 0,18
|
|Euro
|17,3152
|17,3561
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,0913
|20,1921
|% -0,13
|
|Frank
|17,3040
|17,4082
|% -0,33
|
|Riyal
|4,4239
|4,4461
|% 0,02
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,87
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.476
|6.571
|-70,00
|
|Yarım
|3.170
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.606
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,49
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|-0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,66
|