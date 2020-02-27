***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747999Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler İngilizce olarak sunulmamıştır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında işlem olmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781273Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket PolitikalarıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348567Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıPay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 8. maddesinde düzenlenmiş olup genel kurulların söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2018 yılına ilişkin genel kurul toplantısına pay sahipleri, çalışanlar ve görevliler dışında menfaat sahibi katılımı olmamıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 74,61.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket PolitikalarıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2019 yılında kar dağıtılmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı2019 yılında kar dağıtılmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı11/04/2019 0 % 75,16 % 0,1 % 75,06 Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul 14 nolu gündem maddesi 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755337İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.1. Denetimden Sorumlu KomiteFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.2. Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.2. Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.3. Riskin Erken Saptanması KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleri / 8.2. Kurumsal Yönetim Komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 2. ve 10. maddelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 11Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 60 % 40 4 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 75 % 50 4 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiPerformans değerlendirmesi yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir. Bununla birlikte Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Dominikus Golsong'un Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mahmut Sarıoğlu'nun ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri H. Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin Önemli Gelişmeler / 4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşüYönetim kurulu başkanının adıDominikus Golsongİcra başkanı / genel müdürün adıMahmut SarıoğluYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları sigorta ettirilmiş olup sigorta kapsamı 15 milyon ABD Dolarıdır. Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP?ta açıklanmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranıBildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıDominikus Golsong İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/04/2005 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Mahmut Sarıoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Hubert Georges Yves Millasseau İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/02/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)Sezai Bekgöz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742885 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)H. Tanzer Gücümen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742885 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Stephane Henri Antoine Hoarau İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıHukuk ve Mevzuata Uyum MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriwww.goodyear.ethicspoint.com3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüGoodyear Organizasyon ve Yetenek Değerlendirme süreci kapsamında her departmanla tüm çalışanların gelişim ve yedekleme planları hakkında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyellikleri gözden geçirilir. Toplantılar Mayıs ayı içinde düzenlenir. Departman toplantıları sonrasında Yönetim Ekibi ile Ekim ayı içinde (yılsonu performans değerlendirmeleri öncesinde) ayrı bir toplantıda kilit roller ve belirlenen aksiyon planları ile ilgili ilerleme durumu değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde planlarda revizyon yapılır. Yönetim ekibi tüm fonksiyonları göz önünde bulundurarak fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan aksiyonların gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİşe alım prosedürümüze göre bütün adaylara eşit davranılır, eşit fırsat tanınır ve ayrımcılık olmaksızın adaylar aynı değerlendirme sürecinden geçirilir. Goodyear Türkiye, seçme ve yerleştirme sürecinde yasal olarak hiçbir şekilde cinsiyet, ırk, engel, yaş, cinsel eğilim ve din/inanç ayrımcılığı yapmamakla ve yasadışı herhangi bir ayrımcılığın olmamasını sağlamakla sorumludur. İşe alım kriterleri ise pozisyonun gereklerine göre değişenlik göstermektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / İş Etiği Kılavuzuİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / İş Etiği KılavuzuKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirket, kurumsal sorumluluk politikası ve anlayışı çerçevesinde, faaliyet alanındaki paydaşları için fayda üretmeye gayret göstermektedir. Şirket bu doğrultuda, lastiğin trafik güvenliğindeki yeri ve önemi konusu başta olmak üzere toplumda trafik güvenliği kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Goodyer'ın 2017 yılında katıldığı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından hayata geçirilen Meslek Lisesi Koçları programına 2019 yılında da devam edildi. Goodyear Gönüllüleri, 41. İstanbul Maratonu?nda TEV?in ?Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin? Projesi yararına koşmuş ve bu vesile ile Maraton?da koşan 43 gönüllümüz ile 16 öğrenciye aylık burs imkanı sağlandı. Global gönüllülük ayı kapsamında, Goodyear Gönüllüleri çevre temizliği projesi için bir araya gelerek, İzmit?te bulunan Gölkay Park?ta çevre temizliği gerçekleştirdiler. Goodyear Better Future kapsamında, daha iyi bir gelecek için 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim gönüllüsü olan Goodyear Gönüllüleri, Temel Gönüllü Eğitimlerini tamamladılar. Bunun dışında Şirket, Ağaçlandırma, Kan Bağışı, Kitap Bağışı etkinliklerinde bulunmaktadır. İş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, Goodyear Türkiye organizasyonu olarak, çocuklarımızın İş Güvenliği ve Çevre konularına olan hassasiyetlerini artırmak ve onları bilinçlendirmek adına 2019 yılında düzenlenen Geleneksel İş Güvenliği ve Çevre Konulu Resim Yarışmaları organize etmiştir. Aktivitelere ilave olarak İş Güvenliği Takvimi yarışmasında ilk 12 ye giren çocuklarımızın okullarına gidilerek ?Çevre Eğitimi? verilmiştir. Aktivitelere ilave olarak İş Güvenliği Takvimi yarışmasında ilk 12 ye giren çocuklarımızın okullarına gidilerek ?Çevre Eğitimi? verilmektedir. Ayrıca, her yıl Şubat, güvenlik ayı olarak tüm organizasyonda kutlanmaktadır. Şubat boyunca çalışanların katılımıyla yapılan çeşitli aktiviteler ve bilinçlendirme kampanyaları ile güvenlik konusuna dikkat çekilmektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan İş Etiği Kılavuzu içeriğinde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Şirket Hakkında, Duyurular, Finansal Bilgiler, Kurumsal YönetimKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Şirket Hakkında / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgilerb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler / 8. Yönetim Kurulu Komiteleric) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili Bilgilerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı1. Genel Bilgiler / 11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerid) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 16. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirlerf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgilerg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler / 17. Kurumsal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgilerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 87Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenlemeler internet sitemizde yer almamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırİcracı Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket yönetiminde görevli olmaları nedeniyle Şirket dışında başka görevler almaları, ancak Şirket?in atamasıyla ve onayı ile mümkün olacaktır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ise belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı1. Genel Bilgiler / 7. Yönetim Kurulu ile ilgili BilgilerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/404374Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Sezai Bekgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) H. Tanzer Gücümen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sezai Bekgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) H. Tanzer Gücümen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hubert Georges Yves Millasseau Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Stephane Henri Antoine Hoarau Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Eser Taşcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822190BIST