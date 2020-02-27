***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarihli kararıyla 29 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Özge Didem Erdoğan'ın istifasının kabulüne, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Pazarlama Müdürlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine, Şirketimiz Adapazarı Fabrika Direktörü Lütfü Ferhat Özmerzi'nin istifasının kabülüne ve Adapazarı Fabrika Direktörlüğüne Utku İlhan'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822187BIST