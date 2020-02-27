***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 19:22
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarihli kararıyla 29 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Özge Didem Erdoğan'ın istifasının kabulüne, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Pazarlama Müdürlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine, Şirketimiz Adapazarı Fabrika Direktörü Lütfü Ferhat Özmerzi'nin istifasının kabülüne ve Adapazarı Fabrika Direktörlüğüne Utku İlhan'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822187
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
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|: 115.171
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114.464
En Düşük
110.418
18:056,1861
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 327,93
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|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9325
|7,9723
|% 0,17
|
|Frank
|6,3363
|6,3744
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6417
|1,6499
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|15,17
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,02
|
|B. Petrol
|51,08
|51,08
|-1,73
|