***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 19:27
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Sezai Bekgöz ve H. Tanzer Gücümen'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığını gösteren 27 Şubat 2020 tarihli raporunun onaylanmasına ve bağımsız üye aday listesi ile yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgilerin SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822198
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1884
En Düşük
6,1506
18:056,8009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1034
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,40
|Açılış
|: 327,39
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9485
|7,9884
|% 0,37
|
|Frank
|6,3442
|6,3825
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6437
|1,6520
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|5,92
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|-1,36
|