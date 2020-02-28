***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli kararıyla 9 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Şaban Güngör'ün görev değişikliği nedeniyle boşalan Ticari Lastikler Direktörlüğüne Temel Doğanay'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822687BIST