***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında 3 Ocak 2020 tarihinde birebir olarak başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yasal süre içinde anlaşma sağlanamaması üzerine Lastik-İş Sendikasının Resmi Arabulucu tayini talebinde bulunması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824041BIST