***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi Sendikası (Lastik-İş) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Lastik-İş tarafından yapılan başvuru akabinde resmi arabulucu atanacağına ilişkin İŞKUR'un 09.03.2020 tarih ve 2020/132-10 sayılı yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826234BIST