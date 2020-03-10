***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 16:19
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi Sendikası (Lastik-İş) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Lastik-İş tarafından yapılan başvuru akabinde resmi arabulucu atanacağına ilişkin İŞKUR'un 09.03.2020 tarih ve 2020/132-10 sayılı yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826234
BIST
16:46103.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 21,84
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:466,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:466,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:46327,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -4,65
|Açılış
|: 327,16
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.257.320
|% 14,73
|
|DOKTA
|24,90
|19.554.681
|% 12,16
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|880.373
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.027.927
|% -9,74
|
|TSPOR
|5,16
|175.710.827
|% -9,47
|
|GSRAY
|2,74
|170.684.494
|% -8,97
|
|AYCES
|7,77
|1.619.530
|% -8,48
|
|THYAO
|10,44
|916.571.362
|% 0,58
|
|ASELS
|27,20
|871.914.224
|% -2,02
|
|GARAN
|9,49
|552.087.377
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,36
|368.519.268
|% 3,06
|
|ODAS
|1,81
|232.211.580
|% -3,21
|
|YKBNK
|2,36
|368.519.268
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,22
|196.217.912
|% -3,17
|
|ODAS
|1,81
|232.211.580
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|154.345.832
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,34
|119.802.854
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9617
|8,0017
|% -0,92
|
|Frank
|6,5532
|6,5926
|% -0,88
|
|Riyal
|1,6288
|1,6370
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,40
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.207
|-7,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,01
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-2,91
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|2,90
|