***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 14:58
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Dominikus Golsong'un Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mahmut Sarıoğlu'nun ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846899
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
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|DOCO
|378,80
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|KENT
|473,60
|12.439.669
|% 9,99
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|ALCTL
|21,30
|12.448.508
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.636.188
|% 9,96
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|AYCES
|29,34
|1.794.705
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.302.080
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.203.047
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,24
|1.457.390.331
|% 9,19
|
|GARAN
|7,64
|983.273.295
|% 1,33
|
|ASELS
|30,10
|724.151.811
|% 2,80
|
|TUPRS
|83,60
|641.568.963
|% 4,30
|
|PGSUS
|58,15
|637.162.961
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,44
|291.155.449
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,93
|396.547.678
|% 8,92
|
|GARAN
|7,64
|983.273.295
|% 1,33
|
|THYAO
|12,24
|1.457.390.331
|% 9,19
|
|TSPOR
|5,48
|585.735.198
|% 5,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2994
|8,3410
|% 0,67
|
|Frank
|6,9590
|7,0009
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-9,31
|
|Altın Gr.
|370
|371
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.433
|3,00
|
|Tam
|2.476
|2.497
|3,30
|
|Yarım
|1.208
|1.220
|1,50
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,47
|35,47
|-0,70
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