***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli kararıyla 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Hubert Georges Yves Millasseau'nun görev değişikliği nedeniyle boşalan Mali İşler Direktörlüğüne Finansal Kontrolör Burcu Güvenç Demiryontar'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852998BIST