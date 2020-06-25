***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 21:30
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli kararıyla 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Hubert Georges Yves Millasseau'nun görev değişikliği nedeniyle boşalan Mali İşler Direktörlüğüne Finansal Kontrolör Burcu Güvenç Demiryontar'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852998
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8569
En Düşük
6,8449
18:057,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,6989
En Düşük
7,6816
18:05388,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 388,75
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4859
|8,5285
|% 0,01
|
|Frank
|7,1975
|7,2408
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|0,09
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|-6,00
|
|Tam
|2.593
|2.606
|6,10
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|3,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,07
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,17
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
-
17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem