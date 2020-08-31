***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Georges Yves Millasseau'nun Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Hubert Georges Yves Millasseau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871756BIST