***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 12:36
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Georges Yves Millasseau'nun Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Hubert Georges Yves Millasseau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871756
BIST
14:371.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,70
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:377,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:378,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0804
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7817
En Düşük
8,6730
14:37465,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,12
|Açılış
|: 465,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:37
|SEKUR
|7,92
|8.049.183
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.742.528
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.191.923
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.916.595
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.992.798
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|810.138.063
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,24
|469.629.146
|% -3,26
|
|GARAN
|6,80
|389.131.994
|% -1,73
|
|EKGYO
|1,76
|383.892.498
|% -3,83
|
|FENER
|25,64
|380.740.595
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,11
|810.138.063
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,76
|383.892.498
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,14
|239.356.198
|% 2,28
|
|GUSGR
|6,24
|469.629.146
|% -3,26
|
|ZOREN
|2,79
|204.841.270
|% 0,36
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3491
|7,3519
|% 0,25
|
|Euro
|8,7701
|8,7817
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,7733
|9,8223
|% 0,12
|
|Frank
|8,1121
|8,1610
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% 0,26
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|4,40
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,03
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,61
|
Seans Raporu
14:37
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