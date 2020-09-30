***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 08:35
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli kararıyla Şirketimiz Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak da seçilmiştir. Aynı kişinin her iki pozisyona seçilmesinin nedeni Mahmut Sarıoğlu'nun İstanbul'da yerleşik olması nedeniyle, Şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca "markamızın değerini artırırken sürdürülebilir gelir ve kar elde etme hedefimiz" doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877326
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,7897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8384
En Düşük
7,7464
18:059,1428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2060
En Düşük
9,0991
18:05471,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,33
|Açılış
|: 471,12
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
470,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7751
|7,7897
|% -0,35
|
|Euro
|9,1162
|9,1428
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,9338
|9,9836
|% -0,77
|
|Frank
|8,3949
|8,4454
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0633
|2,0736
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-10,66
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem