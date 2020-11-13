***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 11:22
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Jean Philippe Lecerf'in görev değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü Kristian David Hoeh'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Jean Philippe Lecerf'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888372
BIST
12:511.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 16,85
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:517,6137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0751
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:519,0107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0871
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:51462,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,38
|Açılış
|: 462,51
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KARTN
|2.145,00
|45.031.964
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.137.040
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.972.327
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.642.620
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,29
|675.830.632
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.310.663
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,31
|1.942.334.498
|% 3,86
|
|GARAN
|8,78
|2.017.256.044
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|614.045.954
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|309.970.090
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|512.069.003
|% -0,82
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6071
|7,6139
|% -0,97
|
|Euro
|8,9969
|9,0139
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,0345
|10,0848
|% -0,26
|
|Frank
|8,3295
|8,3797
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,56
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
|