***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Jean Philippe Lecerf'in görev değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü Kristian David Hoeh'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Jean Philippe Lecerf'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888372BIST