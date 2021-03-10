***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.03.2021 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Dr. Sezai Bekgöz ve H. Tanzer Gücümen'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığını gösteren 10 Mart 2021 tarihli raporunun onaylanmasına ve bağımsız üye aday listesi ile yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgilerin SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916956BIST