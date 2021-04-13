***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 15:13
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarıoğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Burcu Güvenç Demiryontar'ın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927402
BIST
14:581.369
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler14:58
|QUAGR
|21,90
|1.076.823
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.231.575
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.350.570
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.046.442
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.261.748
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|9.935.414
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.591.531
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|GARAN
|6,68
|796.877.342
|% 0,91
|
|EREGL
|16,85
|777.447.894
|% 2,74
|
|FENER
|33,64
|503.463.161
|% 7,48
|
|KOZAL
|113,20
|445.492.649
|% 1,16
|
|THYAO
|11,72
|421.014.181
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,78
|399.992.463
|% -2,20
|
|TSKB
|1,29
|241.197.582
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,07
|342.476.926
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|796.877.342
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,10
|74.523.548
|% -1,79
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1382
|8,1436
|% -0,07
|
|Euro
|9,6839
|9,6906
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1251
|11,1809
|% -0,37
|
|Frank
|8,7578
|8,8106
|% -0,49
|
|Riyal
|2,1617
|2,1726
|% -0,22
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-1,31
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-12,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-7,95
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-3,85
|
|Çeyrek
|723
|740
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|0,40
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