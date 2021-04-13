***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarıoğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Burcu Güvenç Demiryontar'ın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927402BIST