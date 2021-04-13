***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 16:17
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2021 tarihli kararıyla Şirketimiz Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak da seçilmiştir. Aynı kişinin her iki pozisyona seçilmesinin nedeni Mahmut Sarıoğlu'nun İstanbul'da yerleşik olması nedeniyle, Şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca "markamızın değerini artırırken sürdürülebilir gelir ve kar elde etme hedefimiz" doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927462
BIST
16:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:058,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:059,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7421
En Düşük
9,6646
16:05455,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,57
|Açılış
|: 455,63
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MTRKS
|49,56
|6.428.328
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.146.925
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.517.733
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.138.422
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.785.342
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.134.191
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.254.530
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.381.158.147
|% 5,85
|
|GARAN
|6,72
|928.852.698
|% 1,51
|
|FENER
|32,76
|562.381.230
|% 4,66
|
|THYAO
|11,78
|554.851.986
|% -1,59
|
|KRDMD
|7,41
|530.514.558
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,80
|463.892.430
|% -1,10
|
|TSKB
|1,29
|280.488.729
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,08
|416.727.106
|% 0,48
|
|GARAN
|6,72
|928.852.698
|% 1,51
|
|EREGL
|17,36
|1.381.158.147
|% 5,85
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1540
|8,1577
|% 0,10
|
|Euro
|9,7355
|9,7421
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1503
|11,2062
|% -0,15
|
|Frank
|8,7972
|8,8502
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% -0,07
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|6,31
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|3,05
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20AYEN
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 534, 392 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAL, ARCLK
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.95 ) 1, 198
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, YAPRK, QUAGR, TUREX, BJKAS, TKURU
-
16:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, UTPYA, ETYAT, SAYAS, VAKFN, MERIT, ISKUR, BRKO, UMPAS, SONME