***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 09:11
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli Safiye Ayyıldız Külekçi 17.05.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır. Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri, görevlendirme yapıldığında kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936686
BIST
10:291.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:298,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:2910,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0659
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1856
En Düşük
10,1023
10:29500,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,93
|Açılış
|: 500,88
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|VAKFN
|13,45
|116.836.659
|% 7,86
|
|KONYA
|990,70
|20.341.274
|% 5,55
|
|BAKAB
|22,24
|1.788.133
|% 4,51
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|BJKAS
|8,47
|56.515.767
|% -4,83
|
|ERSU
|4,21
|437.415
|% -4,32
|
|CMBTN
|255,10
|4.076.143
|% -3,08
|
|TSPOR
|2,28
|25.119.591
|% -2,98
|
|SISE
|8,09
|419.678.601
|% 3,32
|
|GARAN
|8,06
|398.322.787
|% 1,26
|
|THYAO
|13,22
|167.692.618
|% -1,05
|
|KRDMD
|8,30
|136.534.915
|% 1,72
|
|VAKFN
|13,45
|116.836.659
|% 7,86
|
|SISE
|8,09
|419.678.601
|% 3,32
|
|GARAN
|8,06
|398.322.787
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,16
|76.402.669
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,21
|114.576.203
|% 1,36
|
|TSKB
|1,37
|25.797.027
|% 1,48
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3360
|8,3397
|% 0,34
|
|Euro
|10,1688
|10,1755
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7926
|11,8517
|% 0,65
|
|Frank
|9,2388
|9,2945
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2152
|2,2263
|% 0,25
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|2,24
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,11
|
|B. Petrol
|70,08
|70,08
|0,62
|