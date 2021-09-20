***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, hissedarlarımızın menfaatini dikkate alarak, Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2021 tarihli kararı uyarınca, bugün, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Söz konusu kurumlar vergisi matrahı artırımı kapsamında toplam 16.338.687,03 TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na peşin ödeme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964612BIST