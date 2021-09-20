***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 19:00
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, hissedarlarımızın menfaatini dikkate alarak, Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2021 tarihli kararı uyarınca, bugün, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Söz konusu kurumlar vergisi matrahı artırımı kapsamında toplam 16.338.687,03 TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na peşin ödeme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964612
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0495
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05491,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,74
|Açılış
|: 491,76
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6788
|8,6833
|% 0,42
|
|Euro
|10,1821
|10,1897
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% -0,38
|
|Frank
|9,3058
|9,3619
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3053
|2,3169
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,78
|
|Altın Gr.
|491
|491
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 263 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 76 kaybederek (% -1.99 ) 1, 221
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
-
17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında