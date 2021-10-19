***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 14:05
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Kıdemli Muhasebe Uzmanı Ali Özenli, Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak görevlendirilmiştir. Eser Taşcı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri Tel: 0 212 329 51 45 – 0 549 782 73 62 Faks: 0 212 329 50 55 e-mail: yatirimci_iliskileri@goodyear.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971390
BIST
15:291.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.435
En Düşük
1.424
15:299,3197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 9,3080
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3743
En Düşük
9,2669
15:2910,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 10,8300
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|Önceki Kapanış
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10,9317
En Düşük
10,7921
15:29532,51
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|Açılış
|: 532,51
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
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535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:29
|FADE
|8,69
|67.563.232
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.147.800
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.006.789
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|35,00
|75.486.290
|% 9,24
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,97
|115.035.575
|% -7,72
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|60.034.673
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,72
|39.003.104
|% -4,24
|
|GARAN
|9,02
|1.325.670.135
|% 2,50
|
|THYAO
|14,37
|739.058.652
|% -1,37
|
|FROTO
|171,10
|725.506.864
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,25
|560.760.718
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,41
|460.952.104
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.199.400
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|460.952.104
|% 2,55
|
|GARAN
|9,02
|1.325.670.135
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,25
|560.760.718
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,21
|386.285.984
|% 2,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3149
|9,3197
|% -0,12
|
|Euro
|10,8334
|10,8613
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,8349
|12,8992
|% 0,43
|
|Frank
|10,0845
|10,1452
|% 0,19
|
|Riyal
|2,4758
|2,4882
|% -0,23
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,32
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|28,47
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|13,77
|
|Çeyrek
|852
|871
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,53
|