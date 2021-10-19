***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Kıdemli Muhasebe Uzmanı Ali Özenli, Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak görevlendirilmiştir. Eser Taşcı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri Tel: 0 212 329 51 45 – 0 549 782 73 62 Faks: 0 212 329 50 55 e-mail: yatirimci_iliskileri@goodyear.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971390BIST