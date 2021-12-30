***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 20:22
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tarafı olduğu The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdarelerinin arasındaki "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması'na" ilişkin süreç, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. açısından, 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sonuçlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987286
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0693
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1401
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0876
En Düşük
14,8304
18:05768,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,13
|Açılış
|: 768,47
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
777,75
En Düşük
763,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2500
|13,2516
|% 0,53
|
|Euro
|14,9492
|15,0671
|% 0,94
|
|Sterlin
|17,6902
|17,7790
|% -0,08
|
|Frank
|14,3243
|14,4106
|% -0,05
|
|Riyal
|3,4912
|3,5087
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,84
|
|Altın Gr.
|771
|772
|3,10
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,00
|
|B. Petrol
|79,13
|79,13
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında