***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tarafı olduğu The Goodyear Tire & Rubber Company, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Vergi İdarelerinin arasındaki "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması'na" ilişkin süreç, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. açısından, 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987286BIST