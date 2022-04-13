***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 15:04
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarıoğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Burcu Güvenç Demiryontar'ın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020033
BIST
16:232.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,69
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2314,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2315,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:23928,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,96
|Açılış
|: 928,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5993
|14,6015
|% 0,02
|
|Euro
|15,8150
|15,8394
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9255
|19,0204
|% 0,12
|
|Frank
|15,5558
|15,6495
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8808
|3,9002
|% 0,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38KLMSN
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 179 adet işlem
-
16:37SRVGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 80.40 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 929 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, VESTL, YKBNK
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -0.63 ) 2, 203
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, AVGYO, ULUSE, CRDFA, OYLUM