***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 18:03
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) arasında 18.02.2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 13.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020132
BIST
17:552.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,46
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:5514,5975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:5515,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0660
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8904
En Düşük
15,7820
17:55929,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,00
|Açılış
|: 929,11
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.321.852
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.713.402
|% 9,97
|
|ZOREN
|2,22
|833.815.379
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,56
|12.356.325
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.432.381
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.815.478
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|282.266.202
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|374.410.189
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|THYAO
|37,04
|3.996.579.591
|% -0,54
|
|GARAN
|13,66
|3.520.295.856
|% -0,51
|
|SISE
|17,34
|3.204.197.277
|% 0,41
|
|YKBNK
|5,04
|2.983.944.271
|% -0,43
|
|KRDMD
|16,12
|2.927.325.651
|% 0,31
|
|YKBNK
|5,04
|2.983.944.271
|% -0,43
|
|ODAS
|2,27
|1.074.885.078
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,72
|1.115.393.338
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,22
|833.815.379
|% 9,90
|
|GARAN
|13,66
|3.520.295.856
|% -0,51
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5898
|14,5975
|% -0,01
|
|Euro
|15,8525
|15,8764
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,9667
|19,0619
|% 0,34
|
|Frank
|15,5518
|15,6455
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8797
|3,8992
|% 0,07
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,04
|
|Altın Gr.
|928
|929
|6,39
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,77
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,95
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem