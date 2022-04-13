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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2022 18:03
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) arasında 18.02.2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 13.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020132


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Gümüş.Ons 25,75 25,77 0,39  
Gümüş Gr. 12,08 12,09 0,19  
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