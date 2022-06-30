***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 11:49
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdiere'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Goodyear EMEA Insan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsniye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdiere'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040264
BIST
11:572.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:5716,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0445
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:5717,4463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0586
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:57973,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 973,10
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:57
|YGGYO
|22,90
|1.201.361
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,61
|65.291.005
|% 7,17
|
|RTALB
|7,27
|68.020.344
|% 7,07
|
|PEGYO
|1,84
|19.157.936
|% 6,36
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|13.865.140
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.215.378
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,40
|15.563.798
|% -5,52
|
|THYAO
|46,08
|1.584.224.565
|% -0,22
|
|SISE
|21,40
|1.389.302.220
|% 3,48
|
|EREGL
|26,60
|485.727.685
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,05
|434.724.308
|% -0,99
|
|SAHOL
|19,06
|365.391.605
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,64
|342.908.470
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|347.017.143
|% 0,23
|
|ODAS
|2,88
|207.872.451
|% -0,69
|
|SISE
|21,40
|1.389.302.220
|% 3,48
|
|TSKB
|1,92
|118.208.169
|% -4,95
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6637
|16,6827
|% 0,27
|
|Euro
|17,4102
|17,4463
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,1847
|20,2859
|% 0,34
|
|Frank
|17,3781
|17,4828
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4300
|4,4522
|% 0,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,70
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.487
|6.582
|-59,00
|
|Yarım
|3.175
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,74
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,28
|
Seans Raporu
11:57
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-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 92 kaybederek (% -0.34 ) 2, 595
-
12:12XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 12, 155.00 milyon TL de
-
12:12RYSAS
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 241 adet işlem
-
12:08OYAYO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 315, 128 adet işlem
-
12:07XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 11, 785.00 milyon TL de