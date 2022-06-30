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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 11:49
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdiere'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Goodyear EMEA Insan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsniye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdiere'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040264


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