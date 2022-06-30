***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdiere'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Goodyear EMEA Insan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsniye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdiere'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040264BIST