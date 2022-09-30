***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 18:51
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 06.08.2018 tarihinden beri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevini sürdüren Eser Taşcı, 01.10.2022 tarihinden itibaren şirketimizde kısmi zamanlı olarak çalışacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-5 maddesinde Yatırımcı İlişkilerine atfedilen görevleri yerine getirmeye devam edecektir. Kendisinin yerine yapılacak olan görevlendirme en kısa zamanda kamuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066430
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,93
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5108
|18,5307
|% 0,13
|
|Euro
|18,1637
|18,1939
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6041
|20,7074
|% 0,47
|
|Frank
|18,7357
|18,8485
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9154
|4,9401
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|3,40
|
|Altın Gr.
|991
|991
|3,09
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.652
|6.753
|21,00
|
|Yarım
|3.236
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,15
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|-1,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem