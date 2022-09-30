***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 06.08.2018 tarihinden beri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevini sürdüren Eser Taşcı, 01.10.2022 tarihinden itibaren şirketimizde kısmi zamanlı olarak çalışacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-5 maddesinde Yatırımcı İlişkilerine atfedilen görevleri yerine getirmeye devam edecektir. Kendisinin yerine yapılacak olan görevlendirme en kısa zamanda kamuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066430BIST