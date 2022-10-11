***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 21:46
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Kıdemli Muhasebe Uzmanı Ecem Durğun, Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak görevlendirilmiştir. Eser Taşcı şirketimizde kısmi zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri
Tel: 0 212 329 51 45 – 0 549 782 73 62
Faks: 0 212 329 50 55
e-mail: yatirimci_iliskileri@goodyear.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070996
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0126
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0465
En Düşük
18,0063
18:05995,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,95
|Açılış
|: 995,00
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5510
|18,5683
|% -0,09
|
|Euro
|17,9892
|18,0611
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,3080
|20,4099
|% -0,12
|
|Frank
|18,5377
|18,6493
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9242
|4,9489
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-0,06
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.674
|6.752
|-16,00
|
|Yarım
|3.252
|3.301
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-2,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR