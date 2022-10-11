***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Kıdemli Muhasebe Uzmanı Ecem Durğun, Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak görevlendirilmiştir. Eser Taşcı şirketimizde kısmi zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim BilgileriTel: 0 212 329 51 45 – 0 549 782 73 62Faks: 0 212 329 50 55e-mail: yatirimci_iliskileri@goodyear.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070996BIST