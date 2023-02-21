***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 11:16
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2022 tarihli duyurusuyla, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın 01.10.2022 tarihinden itibaren kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladığı kamuya açıklanmıştı. Kendisinin yerine tam zamanlı olarak görev yapmak üzere iş sözleşmesi imzalanan yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün İş Kanunu'ndan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ek süre istenmesine ilişkin talebimiz, Eser Taşcı'nın yarı zamanlı olarak görev yapmaya devam etmesi şartıyla, olumlu karşılanmış olup yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürümüz en geç 03.04.2023 tarihinde işe başlayacaktır. Eser Taşcı bu süre içerisinde Şirketimizde kısmi zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam edecektir. Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115493
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0067
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.113,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.113,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8693
|18,8739
|% 0,06
|
|Euro
|20,1426
|20,1475
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8017
|22,9161
|% 0,72
|
|Frank
|20,2830
|20,4052
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0159
|5,0410
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-4,60
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.635
|7.704
|25,00
|
|Yarım
|3.730
|3.770
|12,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|0,02
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem