Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2023 11:16
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.09.2022 tarihli duyurusuyla, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın 01.10.2022 tarihinden itibaren kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladığı kamuya açıklanmıştı. Kendisinin yerine tam zamanlı olarak görev yapmak üzere iş sözleşmesi imzalanan yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün İş Kanunu'ndan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ek süre istenmesine ilişkin talebimiz, Eser Taşcı'nın yarı zamanlı olarak görev yapmaya devam etmesi şartıyla, olumlu karşılanmış olup yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürümüz en geç 03.04.2023 tarihinde işe başlayacaktır. Eser Taşcı bu süre içerisinde Şirketimizde kısmi zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam edecektir.    Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115493


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.149
Değişim :  0,01% |  0,46
Açılış :  5.150  
Önceki Kapanış :  5.149  
En Yüksek
5.265 En Düşük
5.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 25,08 4.763.967.766 % 10,00  
VKGYO 4,73 118.179.694 % 10,00  
MRSHL 685,40 65.935.791 % 10,00  
EYGYO 16,72 143.366.375 % 10,00  
KONYA 4.774,00 90.115.385 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8693 18,8739 % 0,06  
Euro 20,1426 20,1475 % -0,05  
Sterlin 22,8017 22,9161 % 0,72  
Frank 20,2830 20,4052 % -0,34  
Riyal 5,0159 5,0410 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -4,60  
Altın Gr. 1.114 1.114 -3,01  
Cumhuriyet 7.609 7.724 5,00  
Tam 7.635 7.704 25,00  
Yarım 3.730 3.770 12,00  
Çeyrek 1.865 1.885 6,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 0,07  
Gümüş Gr. 13,27 13,28 0,02  
B. Petrol 82,92 82,92 -1,15  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru