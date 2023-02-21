***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2022 tarihli duyurusuyla, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın 01.10.2022 tarihinden itibaren kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladığı kamuya açıklanmıştı. Kendisinin yerine tam zamanlı olarak görev yapmak üzere iş sözleşmesi imzalanan yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nün İş Kanunu'ndan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ek süre istenmesine ilişkin talebimiz, Eser Taşcı'nın yarı zamanlı olarak görev yapmaya devam etmesi şartıyla, olumlu karşılanmış olup yeni Yatırımcı İlişkileri Müdürümüz en geç 03.04.2023 tarihinde işe başlayacaktır. Eser Taşcı bu süre içerisinde Şirketimizde kısmi zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya devam edecektir. Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115493BIST