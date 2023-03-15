***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Nazife Çakır Şirketimizde tam zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.İletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:Nazife ÇakırYatırımcı İlişkileri MüdürüTel: 0 212 329 51 45Faks: 0 212 329 50 55e-mail: nazife_cakir@goodyear.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125300BIST