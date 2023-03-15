***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 19:07
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Nazife Çakır Şirketimizde tam zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.
İletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
Nazife Çakır
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: 0 212 329 51 45
Faks: 0 212 329 50 55
e-mail: nazife_cakir@goodyear.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125300
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,3192
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.181,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 19,53
|Açılış
|: 1.181,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9854
|18,9916
|% 0,09
|
|Euro
|20,0362
|20,0492
|% -1,55
|
|Sterlin
|22,7516
|22,8657
|% -1,10
|
|Frank
|20,3939
|20,5168
|% -1,37
|
|Riyal
|5,0398
|5,0651
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|30,44
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.180
|18,11
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.953
|8.023
|109,00
|
|Yarım
|3.885
|3.926
|54,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.963
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,17
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-5,02
|