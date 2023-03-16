***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararıyla küresel talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesini daha etkin bir şekilde yönetmek için fabrikalarımızdaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmakta olup fabrikalarımızda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125508BIST