***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 12:43
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararıyla küresel talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesini daha etkin bir şekilde yönetmek için fabrikalarımızdaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmakta olup fabrikalarımızda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125508
BIST
13:075.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 90,69
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0719,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0720,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3850
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|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:071.173,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.173,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:05
|MARKA
|11,77
|13.177.836
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.827.991
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.208.465
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.121.756
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,40
|20.957.941
|% -6,96
|
|PENTA
|24,28
|360.945.736
|% -5,01
|
|RODRG
|67,00
|21.873.912
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,70
|12.610.432
|% -3,19
|
|ASTOR
|57,90
|2.800.320.883
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,86
|2.532.764.431
|% 1,64
|
|EREGL
|39,70
|1.831.950.131
|% 2,90
|
|THYAO
|132,90
|1.441.483.221
|% 1,53
|
|SASA
|114,20
|1.152.466.836
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,86
|2.532.764.431
|% 1,64
|
|YKBNK
|11,33
|1.136.571.366
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,28
|495.298.253
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,89
|1.134.698.807
|% 1,56
|
|ASTOR
|57,90
|2.800.320.883
|% 7,92
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9941
|19,0030
|% 0,06
|
|Euro
|20,1691
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8714
|22,9861
|% 0,19
|
|Frank
|20,4056
|20,5286
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0433
|5,0686
|% 0,04
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,57
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.915
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.867
|3.898
|0,00
|
|Çeyrek
|1.933
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,09
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,91
|