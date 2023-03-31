***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 18:14
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
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Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığını gösteren Aday Gösterme Raporunun onaylanmasına ve 4.3.7. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden Aday Gösterme Raporu'nun ve işbu Yönetim Kurulu kararının Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483
BIST
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|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
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|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
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|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1803
|19,1879
|% 0,11
|
|Euro
|20,8488
|20,8796
|% -0,28
|
|Sterlin
|23,6198
|23,7382
|% -0,24
|
|Frank
|20,8967
|21,0226
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0952
|5,1208
|% 0,07
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-1,92
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.231
|8.331
|13,00
|
|Yarım
|4.035
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.038
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,23
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|Gümüş Gr.
|14,86
|14,88
|0,13
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|B. Petrol
|79,69
|79,69
|1,09
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