***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığını gösteren Aday Gösterme Raporunun onaylanmasına ve 4.3.7. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden Aday Gösterme Raporu'nun ve işbu Yönetim Kurulu kararının Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483BIST