***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 15:20
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Temmuz 2023 tarihli kararıyla 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz Kıdemli Hukuk Danışmanı olarak görev yapmakta olan Müge Aksel'in istifasının kabulüne karar verilmiştir. Yerine yapılacak olan yeni atama, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166299
BIST
'
17:456.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 53,37
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:4526,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0115
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:4528,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1154
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:451.594,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.594,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:45
|GRNYO
|7,81
|91.711.770
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.187.019
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|65.685.845
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,98
|111.950.673
|% -7,21
|
|MERIT
|50,95
|58.319.797
|% -4,94
|
|ATLAS
|4,02
|28.420.725
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|68.422.348
|% -3,19
|
|THYAO
|217,80
|10.062.873.574
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,85
|4.545.077.927
|% 3,78
|
|SISE
|46,78
|4.058.259.677
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,92
|3.607.370.214
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,10
|3.443.374.030
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,53
|745.865.565
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,05
|2.488.036.998
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.422.600.943
|% 5,72
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0669
|26,0785
|% 0,04
|
|Euro
|28,3103
|28,3927
|% 0,41
|
|Sterlin
|32,9052
|33,0702
|% -0,37
|
|Frank
|28,8310
|29,0046
|% -0,23
|
|Riyal
|6,9188
|6,9535
|% -0,18
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem