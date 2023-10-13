***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 15:58
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2023 tarihli kararıyla küresel gelişmelerin olası etkileri göz önünde bulundurularak Adapazarı fabrikası için mevcut 6(altı) gün çalışma programının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205968
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17:128.189
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BIST En Aktif Hisseler17:11
|ERBOS
|237,60
|635.179.344
|% 10,00
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|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
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|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
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|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
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|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|323.555.017
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
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|THYAO
|221,30
|4.751.948.104
|% -1,69
|
|PETKM
|24,28
|4.700.191.516
|% 3,76
|
|BRSAN
|1.001,90
|4.453.082.604
|% 1,38
|
|TUPRS
|147,80
|3.940.488.510
|% 0,41
|
|ASELS
|43,32
|3.434.071.098
|% 0,51
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|EKGYO
|7,75
|2.046.521.900
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,37
|1.596.042.002
|% 0,63
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|PETKM
|24,28
|4.700.191.516
|% 3,76
|
|YKBNK
|18,88
|3.248.869.812
|% -2,48
|
|ODAS
|13,61
|2.072.743.630
|% 0,59
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,8030
|27,8081
|% 0,30
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|Euro
|29,2549
|29,2659
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
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|17:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.916
|1.916
|47,07
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|44,51
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.541
|11.627
|200,00
|
|Yarım
|5.788
|5.836
|101,00
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|Çeyrek
|2.885
|2.918
|50,00
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|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,82
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|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,70
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|B. Petrol
|88,87
|88,87
|2,87
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