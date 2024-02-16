***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2024 tarihli kararıyla 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Temel Doğanay'ın istifasının kabulüne ve Tüketici Lastikleri Direktörü olarak görev yapmakta olan Ertan San'ın yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Ticari Lastikler Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249973BIST