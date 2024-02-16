***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 10:00
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2024 tarihli kararıyla 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Temel Doğanay'ın istifasının kabulüne ve Tüketici Lastikleri Direktörü olarak görev yapmakta olan Ertan San'ın yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Ticari Lastikler Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249973
BIST
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10:089.282
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 9.274
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|Önceki Kapanış
|: 9.242
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9.267
En Yüksek
9.285
10:0830,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0947
|Açılış
|: 30,8400
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|Önceki Kapanış
|: 30,8600
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30,8235
En Düşük
30,2546
10:0833,1753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 33,1500
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|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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33,3835
En Düşük
32,7468
10:081.984,92
En Yüksek
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|: 0,26%
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|Açılış
|: 1.984,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
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1.986,64
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler10:06
|AKSUE
|14,09
|752.300
|% 105,99
|
|SELGD
|58,90
|5.874.097
|% 9,99
|
|NIBAS
|25,90
|34.460.800
|% 7,92
|
|TDGYO
|12,80
|15.833.209
|% 6,67
|
|ZELOT
|112,10
|50.445
|% 6,61
|
|EYGYO
|11,53
|17.775.039
|% -5,49
|
|QNBFL
|813,00
|685.359
|% -5,13
|
|RODRG
|71,10
|445.063
|% -4,82
|
|DOFER
|51,90
|3.866.150
|% -3,89
|
|KLGYO
|5,29
|19.490.077
|% -3,64
|
|SASA
|45,70
|680.582.522
|% 3,49
|
|THYAO
|285,50
|396.828.036
|% 0,53
|
|HEKTS
|22,82
|319.487.677
|% 5,65
|
|EREGL
|47,24
|296.751.556
|% 0,34
|
|KRDMB
|23,26
|223.541.953
|% -0,85
|
|IHLGM
|1,65
|171.106.544
|% 0,61
|
|IEYHO
|5,53
|166.050.551
|% 0,00
|
|METRO
|2,77
|52.832.482
|% 0,00
|
|MNDTR
|7,07
|111.401.672
|% -0,42
|
|SASA
|45,70
|680.582.522
|% 3,49
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8201
|30,8239
|% 0,32
|
|Euro
|33,1704
|33,1788
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,6933
|38,8874
|% 0,28
|
|Frank
|34,8309
|35,0407
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1900
|8,2311
|% 0,22
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|897,36
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,47
|950,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,84
|82,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,96
|2.004,29
|% 0,66
|