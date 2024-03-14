***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ), Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve Şirketimiz arasında 17 Ocak 2024 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Mart 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258937BIST