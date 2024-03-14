***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 21:23
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ), Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve Şirketimiz arasında 17 Ocak 2024 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Mart 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258937
BIST
'
18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -26,71
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0943
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
18:0535,1150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0483
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9638
18:052.232,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,22
|Açılış
|: 2.232,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.223,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
|
|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|THYAO
|271,75
|6.377.559.410
|% -0,09
|
|EREGL
|44,34
|3.960.254.507
|% -0,27
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|TUPRS
|165,40
|2.990.444.108
|% 1,35
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,39
|2.446.825.092
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
|
|YKBNK
|21,80
|2.362.853.365
|% -2,07
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1113
|32,1359
|% 0,29
|
|Euro
|35,0635
|35,1150
|% -0,14
|
|Sterlin
|41,3117
|41,5188
|% -0,79
|
|Frank
|36,6689
|36,8527
|% -0,95
|
|Riyal
|8,6389
|8,6822
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,80
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|930,55
|932,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,15
|1.072,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,30
|85,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.160,97
|2.161,28
|% 0,66
|