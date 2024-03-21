***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2024 tarihli kararıyla 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Burcu Güvenç Demiryontar'ın görev değişikliği nedeniyle görevinden istifasının kabulüne,1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle şirketimize katılacak olan Taha Feyzan Yıldırım'ın boşalan Finans Direktörlüğü görevine 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260946BIST