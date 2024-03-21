***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 12:19
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2024 tarihli kararıyla 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Burcu Güvenç Demiryontar'ın görev değişikliği nedeniyle görevinden istifasının kabulüne,1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle şirketimize katılacak olan Taha Feyzan Yıldırım'ın boşalan Finans Direktörlüğü görevine 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260946
BIST
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14:079.063
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
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|Açılış
|: 9.036
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|Önceki Kapanış
|: 8.955
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9.106
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|Açılış
|: 33,0300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
32,0597
14:0735,2073
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|: 2.287,83
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|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
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En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler14:05
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|28.079.650
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|ELITE
|53,25
|104.322.384
|% 9,98
|
|FMIZP
|339,25
|73.588.717
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|400.293.639
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|167.229.087
|% -9,94
|
|DERHL
|10,56
|160.163.282
|% -9,36
|
|BEGYO
|4,86
|1.013.198.395
|% -7,78
|
|THYAO
|283,25
|6.969.145.067
|% 1,80
|
|MOGAN
|22,78
|3.091.968.353
|% 5,76
|
|YKBNK
|24,82
|2.665.345.863
|% 1,72
|
|VESTL
|85,75
|1.811.012.101
|% 9,94
|
|TUPRS
|174,60
|1.735.748.502
|% 1,63
|
|BEGYO
|4,86
|1.013.198.395
|% -7,78
|
|MOGAN
|22,78
|3.091.968.353
|% 5,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.488.779.120
|% 0,28
|
|ZOREN
|5,60
|690.960.657
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,82
|2.665.345.863
|% 1,72
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1200
|32,1330
|% -0,74
|
|Euro
|35,1645
|35,2042
|% -0,51
|
|Sterlin
|42,1387
|42,3500
|% -0,34
|
|Frank
|36,9809
|37,1662
|% -0,82
|
|Riyal
|8,8046
|8,8488
|% -0,14
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,45
|25,48
|% 0,66
|
|Platin
|910,49
|913,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,72
|1.013,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,15
|2.207,45
|% 0,66
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