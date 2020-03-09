***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2020 12:24
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
SELDA KALLECİ İnsan Kaynakları Direktörü Psikolog
SEÇKİN SAVAŞER Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü Avukat
HUBERT GEORGES YVES MİLLASSEAU Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825340
BIST
13:19105.775
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -3.825,96
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:196,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:196,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0934
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:19329,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,51
|Açılış
|: 329,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,95
|41.942.742
|% 11,58
|
|DEVA
|10,28
|97.406.554
|% 6,75
|
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|
|SELEC
|6,69
|9.469.981
|% 4,53
|
|OYAYO
|6,61
|6.245.827
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,49
|9.370.635
|% -9,84
|
|BURCE
|7,21
|4.407.207
|% -8,50
|
|EGCYO
|0,33
|37.867
|% -8,33
|
|TGSAS
|4,96
|1.566.697
|% -8,32
|
|THYAO
|10,90
|521.497.368
|% -2,15
|
|ASELS
|28,70
|326.175.381
|% -3,82
|
|GARAN
|9,62
|178.093.676
|% -4,09
|
|TUPRS
|93,20
|133.910.953
|% -1,64
|
|PETKM
|3,44
|133.109.043
|% -2,82
|
|IHLGM
|1,33
|87.139.554
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,32
|127.361.401
|% -4,53
|
|ODAS
|2,00
|100.338.213
|% -3,38
|
|THYAO
|10,90
|521.497.368
|% -2,15
|
|KARSN
|1,82
|82.709.516
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9839
|8,0240
|% 0,93
|
|Frank
|6,5560
|6,5955
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|5,12
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|2,92
|
|Yarım
|1.044
|1.070
|1,42
|
|Çeyrek
|523
|535
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|-9,33
|