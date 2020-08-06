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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.08.2020 10:11
GÜNCEL HABERLER



***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
SELDA KALLECİ İnsan Kaynakları Direktörü Psikolog
SEÇKİN SAVAŞER Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü Avukat
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865584


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 4,55 257.374.450 % 0,00  
MERKO 1,74 20.311.317 % 0,00  
HALKB 5,30 302.949.786 % 0,00  
ADESE 1,96 28.520.148 % 0,00  
ALBRK 1,50 72.382.745 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2890 9,3356 % 0,83  
Frank 7,7669 7,8137 % 0,54  
Riyal 1,8820 1,8914 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.051 2.052 13,46  
Altın Gr. 467 467 5,06  
Cumhuriyet 3.064 3.126 31,90  
Tam 3.156 3.226 42,40  
Yarım 1.532 1.570 16,00  
Çeyrek 768 786 8,00  
Gümüş.Ons 27,69 27,73 0,76  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,19  
B. Petrol 45,42 45,42 0,23  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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