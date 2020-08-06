***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2020 10:11
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
SELDA KALLECİ İnsan Kaynakları Direktörü Psikolog
SEÇKİN SAVAŞER Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü Avukat
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865584
BIST
18:051.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.091
En Düşük
1.091
18:057,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0976
En Düşük
7,0287
18:058,4736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0969
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4736
En Düşük
8,3315
18:05467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,63
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
467,73
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|MERKO
|1,74
|20.311.317
|% 0,00
|
|HALKB
|5,30
|302.949.786
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|28.520.148
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,50
|72.382.745
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|MERKO
|1,74
|20.311.317
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2890
|9,3356
|% 0,83
|
|Frank
|7,7669
|7,8137
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8820
|1,8914
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,46
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.126
|31,90
|
|Tam
|3.156
|3.226
|42,40
|
|Yarım
|1.532
|1.570
|16,00
|
|Çeyrek
|768
|786
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,23
|