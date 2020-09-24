***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 26.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - Çelebi Havacılık Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDOMINIKUS GOLSONG Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 27.04.2005 İcrada Görevli Değil Goodyear EMEA Hukuk Direktörü Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -JEAN PHILIPPE LECERF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil - Goodyear EMEA Strateji & Özel Projeler Direktörü 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Finansal Kontrolör, Mali İşler Direktörü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876617BIST