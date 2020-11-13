***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2020 11:43
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 26.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2017 İcrada Görevli Değil - Çelebi Havacılık Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663949 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.08.2020 İcrada Görevli Finansal Kontrolör, Mali İşler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
FRANÇOIS M. J. COLIN DE VERDIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.09.2020 İcrada Görevli Değil - Goodyear EMEA Associate General Counsel 0 - Bağımsız Üye Değil
KRISTIAN DAVID HOEH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 13.11.2020 İcrada Görevli Değil - Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888376
BIST
13:021.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 19,52
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.292
En Düşük
1.273
13:027,6171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0717
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
13:029,0180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0798
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
13:02461,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,83
|Açılış
|: 461,07
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KARTN
|2.145,00
|45.362.294
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.541.527
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.985.672
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.355.302
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.858.630
|% 9,97
|
|UFUK
|10,44
|25.947
|% -10,00
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|KSTUR
|155,00
|1.558.222
|% -9,14
|
|MEGAP
|11,60
|396.685
|% -8,66
|
|GARAN
|8,77
|2.071.221.829
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,31
|1.963.319.636
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,30
|716.196.247
|% 0,96
|
|PETKM
|4,75
|641.564.619
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,85
|635.305.864
|% 2,89
|
|KRDMD
|4,31
|1.963.319.636
|% 3,86
|
|GARAN
|8,77
|2.071.221.829
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,85
|635.305.864
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,90
|330.862.761
|% 1,06
|
|ODAS
|3,63
|514.139.860
|% -1,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6111
|7,6171
|% -0,93
|
|Euro
|9,0052
|9,0180
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,0271
|10,0774
|% -0,33
|
|Frank
|8,3211
|8,3713
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% -0,73
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,10
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-30,02
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,52
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,41
|