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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 22:27
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
MARWA ATEF KHAIRALLA ABDELAZIZ KHAIRALLA Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi
MÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukat
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059802


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TSKB 5,95 641.111.382 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 11,59  
Altın Gr. 1.001 1.001 8,50  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.740 6.805 40,00  
Yarım 3.284 3.327 20,00  
Çeyrek 1.647 1.663 10,00  
Gümüş.Ons 17,96 17,98 0,16  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 0,09  
B. Petrol 92,96 92,96 0,60  
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