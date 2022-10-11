***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEser Taşcı Yatırımcı İlişkileri Müdürü 06.08.2014 (212) 3295145 ve (549) 7827362 eser_tasci@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.comEcem Durğun Yatırımcı İlişkileri Personeli 11.10.2022 (212) 3295145 ve (549) 7827362 yatirimci_iliskileri@goodyear.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070997BIST