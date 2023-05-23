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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.05.2023 16:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 26.03.2015 İcrada Görevli Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.08.2020 İcrada Görevli Finansal Kontrolör, Mali İşler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
HÜSNİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
FRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Goodyear EMEA Associate General Counsel Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUZAFFER GÜLTEN ÖZSEVEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA TAYLAN BAYKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Partner at Mazars Denge, LL.M. in International Tax Law Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153116


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Tam 9.371 9.629 299,76  
Yarım 4.557 4.780 118,00  
Çeyrek 2.272 2.376 66,00  
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