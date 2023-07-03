***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.07.2023 09:04
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nazife Çakır Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2023 (212) 3295145 - (212) 3295145, (549)8334572 nazife_cakir@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921461 ve 921462
Ecem Durğun Yatırımcı İlişkileri Personeli 11.10.2022 (212) 3295145 yatirimci_iliskileri@goodyear.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT SARIOĞLU 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 -
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.08.2020 İcrada Görevli Finansal Kontrolör, Mali İşler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
HÜSNİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
FRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Goodyear EMEA Associate General Counsel Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUZAFFER GÜLTEN ÖZSEVEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA TAYLAN BAYKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Partner at Mazars Denge, LL.M. in International Tax Law Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MARWA ATEF KHAIRALLA ABDELAZIZ KHAIRALLA Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi
MÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukat
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163167
BIST