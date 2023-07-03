***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNazife Çakır Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2023 (212) 3295145 - (212) 3295145, (549)8334572 nazife_cakir@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921461 ve 921462Ecem Durğun Yatırımcı İlişkileri Personeli 11.10.2022 (212) 3295145 yatirimci_iliskileri@goodyear.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT SARIOĞLU 26.03.2015 İcrada Görevli Değil Genel Müdür, Tüketici Lastikleri Direktörü, Ticari Lastikler Direktörü Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 -BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 31.08.2020 İcrada Görevli Finansal Kontrolör, Mali İşler Direktörü - 0 - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,HÜSNİYE YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiFRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Goodyear EMEA Associate General Counsel Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUZAFFER GÜLTEN ÖZSEVEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA TAYLAN BAYKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2023 İcrada Görevli Değil Partner at Mazars Denge, LL.M. in International Tax Law Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130483 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMARWA ATEF KHAIRALLA ABDELAZIZ KHAIRALLA Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal KontrolörBÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma MüdürüCEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş OrtağıDOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış MüdürüERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge MüdürüSAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya MühendisiMÜGE AKSEL Kıdemli Hukuk Danışmanı AvukatTEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya MühendisiUTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163167BIST