***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNazife Çakır Yatırımcı İlişkileri Müdürü 15.03.2023 (212) 3295145, (549) 8334572 nazife_cakir@goodyear.com yatirimci_iliskileri@goodyear.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 921461 ve 921462Büşra Erdem Oktay Yatırımcı İlişkileri Personeli 12.10.2023 (212) 3295145 yatirimci_iliskileri@goodyear.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205266BIST