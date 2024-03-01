***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMARWA ATEF KHAIRALLA ABDELAZIZ KHAIRALLA Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal KontrolörBÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma MüdürüCEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş OrtağıDOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış MüdürüERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü ve Ticari Lastikler Direktörü (vekaleten) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge MüdürüSAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya MühendisiUTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim MüdürüYELİZ ORAL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukathttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253853BIST