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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2024 17:07
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MARWA ATEF KHAIRALLA ABDELAZIZ KHAIRALLA Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
CEREN ÖZEL İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SAG Türkiye İK İş Ortağı, Ücretlendirme & Yan Haklar Müdürü ve İK Destek Fonksiyonlar İş Ortağı
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü ve Ticari Lastikler Direktörü (vekaleten) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Kimya Mühendisi
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
YELİZ ORAL Kıdemli Hukuk Danışmanı Avukat




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253853


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BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 37,84 52.100.704 % 10,00  
TGSAS 52,75 29.599.326 % 9,99  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.694.764.145 % 9,98  
FLAP 15,98 424.265.677 % 9,98  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 31,3529 31,3575 % 0,40  
Euro 33,9111 33,9196 % 0,16  
Sterlin 39,4644 39,6623 % 0,39  
Frank 35,1775 35,3894 % -0,00  
Riyal 8,3364 8,3782 % 0,40  
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17:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,59 22,62 % 0,66  
Platin 870,73 873,95 % 0,66  
Paladyum 940,83 944,74 % 0,66  
Brent Pet. 83,20 83,20 % 0,66  
Altın Ons 2.048,14 2.048,41 % 0,66  
Seans Raporu 17:32
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