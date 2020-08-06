***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.08.2020 19:13
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2020
Karar Sayısı
2020/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin 6 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, - finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. Burcu Güvenç Demiryontar, Mali İşler Direktörü Sezai Bekgöz, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı H. Tanzer Gücümen, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866189
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
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|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.034
18:057,2222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
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|Açılış
|: 7,4600
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|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
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|Açılış
|: 8,7750
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6770
En Düşük
8,3315
18:05478,77
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 16,98
|Açılış
|: 478,77
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4797
|9,5273
|% 2,90
|
|Frank
|7,9129
|7,9606
|% 2,43
|
|Riyal
|1,9231
|1,9327
|% 2,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|479
|479
|16,93
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.334
|240,00
|
|Tam
|3.271
|3.451
|266,60
|
|Yarım
|1.588
|1.672
|117,90
|
|Çeyrek
|796
|841
|62,80
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