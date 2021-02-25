***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.02.2021 19:03
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile gereğince hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne ilişkin uyum raporu tarafımızdan incelenmiş olup Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, - finansal tablo, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim uyum raporlamalarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Burcu Güvenç Demiryontar Mali İşler Direktörü Sezai Bekgöz Denetimden Sorumlu Komite Başkanı H.Tanzer Gücümen Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913052
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|
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|
|LINK
|51,70
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|
|MERIT
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|3.056.754
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