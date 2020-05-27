***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.05.2020 15:05
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Mayıs 2020 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri H. Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Jean Philippe Lecerf, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve
Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri Jean Philippe Lecerf, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Komitelerin 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846900
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|
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|THYAO
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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