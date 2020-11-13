***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.11.2020 11:26
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Jean Philippe Lecerf'in görev değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü Kristian David Hoeh'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Jean Philippe Lecerf'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888374
BIST
12:411.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 18,43
|Açılış
|: 1.277
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|Önceki Kapanış
|: 1.272
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1.291
En Düşük
1.273
12:417,6427
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7482
En Düşük
7,6135
12:419,0466
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:41
|SEYKM
|13,97
|12.962.052
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|44.422.784
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.953.815
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.272.725
|% 9,98
|
|IZTAR
|10,04
|3.819.845
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|1.965.898.191
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,30
|1.939.622.658
|% 3,61
|
|AKBNK
|6,31
|651.610.136
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|633.928.100
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,82
|571.161.542
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,30
|1.939.622.658
|% 3,61
|
|GARAN
|8,78
|1.965.898.191
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,82
|571.161.542
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,91
|308.588.987
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|510.797.396
|% -0,82
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6374
|7,6427
|% -0,60
|
|Euro
|9,0331
|9,0466
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,0409
|10,0913
|% -0,20
|
|Frank
|8,3302
|8,3804
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% -0,53
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|3,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|-37,75
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|-18,26
|
|Çeyrek
|739
|756
|-9,14
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|-0,34
|