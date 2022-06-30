***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdiere'nin Yönetim Kurulu üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsniye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdiere'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040267BIST