***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2022 11:55
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdiere'nin Yönetim Kurulu üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsniye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdiere'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040267
BIST
12:312.390
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981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:29
|YGGYO
|22,90
|1.877.575
|% 9,99
|
|BEYAZ
|9,68
|33.692.929
|% 8,16
|
|BMSCH
|10,63
|71.705.885
|% 7,37
|
|RTALB
|7,29
|73.373.006
|% 7,36
|
|PEGYO
|1,85
|22.643.390
|% 6,94
|
|LIDFA
|11,34
|24.329.828
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.459.073
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,90
|15.786.535
|% -6,20
|
|THYAO
|45,82
|1.727.375.852
|% -0,78
|
|SISE
|21,48
|1.524.611.986
|% 3,87
|
|EREGL
|26,54
|547.538.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,03
|493.099.296
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,69
|469.845.635
|% 6,32
|
|EKGYO
|2,69
|469.845.635
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,33
|385.547.316
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|241.794.236
|% -1,38
|
|TSKB
|1,95
|154.506.950
|% -3,47
|
|SISE
|21,48
|1.524.611.986
|% 3,87
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6807
|16,6892
|% 0,31
|
|Euro
|17,4191
|17,4380
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,1832
|20,2844
|% 0,33
|
|Frank
|17,3704
|17,4750
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4344
|4,4567
|% 0,26
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-6,02
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.594
|-5,00
|
|Tam
|6.496
|6.581
|-60,00
|
|Yarım
|3.180
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,25
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