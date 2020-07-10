***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 16:08
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858940
BIST
17:31113.992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -1.801,22
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:316,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:317,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7794
En Düşük
7,7277
17:31398,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,73
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.384.358
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.827.325
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.848.313
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.082.440
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.024.927
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.236.898
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|59.502.451
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,10
|2.115.387.184
|% -2,78
|
|GARAN
|7,75
|1.188.374.586
|% -2,02
|
|SISE
|6,15
|1.113.548.056
|% -3,61
|
|TRKCM
|4,51
|1.102.767.941
|% -2,59
|
|THYAO
|11,65
|1.076.668.872
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,10
|2.115.387.184
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,61
|439.546.691
|% -4,17
|
|ODAS
|2,63
|687.229.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,98
|721.505.467
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,51
|1.102.767.941
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6546
|8,6980
|% 0,33
|
|Frank
|7,2763
|7,3201
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|