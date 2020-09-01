***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 10:01
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871919
BIST
11:191.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:197,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,3840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:198,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:19471,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,99
|Açılış
|: 471,83
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DOGUB
|4,73
|32.996.984
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.264.744
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.088.167
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.658.049
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|RALYH
|6,28
|5.631.709
|% -5,99
|
|ICBCT
|7,98
|218.604.428
|% 2,44
|
|GARAN
|6,79
|177.843.028
|% 0,44
|
|SISE
|6,05
|154.550.121
|% 0,17
|
|KRDMD
|3,01
|151.426.303
|% -1,31
|
|FENER
|26,82
|150.390.552
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,74
|137.957.886
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,01
|151.426.303
|% -1,31
|
|PETKM
|3,90
|149.081.789
|% -0,26
|
|TSKB
|1,09
|37.672.654
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|89.470.538
|% -1,85
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3675
|7,3711
|% 0,34
|
|Euro
|8,8234
|8,8305
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,8749
|9,9245
|% 0,85
|
|Frank
|8,1500
|8,1991
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,36
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,66
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,86
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|